Может ли из-за лишнего веса уменьшиться мозг?

"Правда, - отмечает журналист Эрнст Мауритц, - остается неясным, вызывает ли лишний вес изменения в мозге или же, наоборот, изменения в мозге способствуют набору веса".

По мнению президента Австрийского общества Альцгеймера Петера Даль-Бьянко, причина может заключаться в повышенной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. "Когда сердцу приходится снабжать кровью больше тканей, это в долгосрочной перспективе может привести к перенапряжению системы", - говорит эксперт. В результате клетки мозга, по его словам, могут недостаточно снабжаться кислородом, что приводит к их отмиранию. Отмирание клеток мозга в свою очередь может вызывать нарушения памяти и слабоумие, передает издание.

"При этом известно, что движение повышает обмен глюкозы в мозге на 30%. "Это говорит о том, что мозговая активность возрастает, - указывает Даль-Бьянко. - Мозгу требуется больше энергии. Таким образом стимулируется образование новых нервных клеток".

То, что недостаток двигательной активности и лишний вес могут оказывать отрицательное влияние на когнитивные способности и память, подчеркнул в разговоре с изданием и нейрофизиолог Юрген Зандкюлер.

"Тот, кто следит за давлением, нормальным уровнем сахара и холестерина в крови, может значительно сократить риск развития слабоумия. Также защитным эффектом обладает умственная активность, способствующая укреплению связей между нервными клетками. Риск развития слабоумия можно сократить и с помощью здорового питания овощами (прежде всего, листовыми), фруктами и еженедельного потребления рыбы", - говорится в статье.