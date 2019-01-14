Ученые обнаружили способ, который может улучшить переносимость химиотерапии

Это позволяет избежать побочных реакций вроде тошноты и потери волос. На сегодняшний день подход опробовали на свиньях. На людях эксперименты могут быть проведены в ближайшие годы, пишет meddaily.ru.

Фильтр лекарств представляет собой элемент, производимый на трехмерном принтере. Это означает, что его можно напечатать, согласно индивидуальным параметрам человека. Центральная сетчатая часть имеет особое покрытие, которое абсорбирует лекарства, при этом не мешая кровотоку. Элемент эффективно улавливал доксорубицин, удаляя из кровотока примерно 64% препарата. Средство должно хорошо работать и с другими лекарствами, если правильно подобрать абсорбирующее покрытие.