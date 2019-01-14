Найден продукт, замедляющий процессы старения

В белых грибах содержатся вещества, способные замедлять процессы старения в организме. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании (США), пишет Korrespondent.net со ссылкой на Medical News Today.

По словам исследователей, белые грибы являются источником антиоксидантной аминокислоты эрготионеина, которая не вырабатывается в организме самостоятельно.

Получает человек это вещество только из рациона, при этом в белых грибах эрготионеина минимум в 10 раз больше, чем в любых других содержащих его продуктах. Кроме этого, в грибах содержится еще один важный антиоксидант - глутатион.

Антиоксидантные вещества обладают свойством контролировать уровень активных форм кислорода, включая свободные радикалы в клетках. Благодаря этому они предотвращают повреждение ДНК, необходимых для жизни клеток молекул и клеточных мембран.

Процессы старения в организме обусловлены именно накоплением повреждений в клетках из-за окисления. Таким образом, защитные действия антиоксидантов способны замедлить старение.