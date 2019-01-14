Человечеству угрожают новые смертельные бактерии

Две новых разновидности антибиотикорезистентности выявлены в крови пациентов из Китая. Ученые выявили переносчиков двух ранее неизвестных подвидов Enterobacteriaceae, которые не реагировали на пенициллин или цефалоспориновую группу антибиотиков в лаборатории, пишет «Медикфорум». Enterobacteriaceae обитают в кишечнике и обычно не представляют никакой опасности, однако при попадании в кровь эти бактерии могут спровоцировать развитие менингита. При проникновении в лёгкие они вызывают смертельно опасную пневмонию. Ученые опасаются, что присутствие этих бактерий, которые не реагируют на антибиотики, сделает тяжёлые инфекции почти неизлечимыми, что может закончиться сепсисом и смертью пациента.
Данное открытие принадлежит группе экспертов из Сычуаньского университета в провинции Чэнду. Результаты исследования звучат на фоне всё более растущих опасений по поводу проблемы антибиотикорезистентности. Она вызывается бесконтрольным применением антибиотиков большим количеством врачей и пациентов. Из-за этой опасной практики когда-то безвредные бактерии становятся суперопасными. Всемирная организация здравоохранения по этому поводу уже заявила, что мир может вернуться в эпоху до изобретения антибиотиков, когда воспаления лёгких, туберкулез или сифилис означали смертный приговор для человека.
Каждый год только в США более двух млн человек сталкиваются с антибиотикорезистентными бактериями. Это приводит не менее чем к 23 000 смертям. У новых обнаруженных бактерий имеются различия в ДНК, они также отличаются от своих собратьев рода Enterobacteriaceae за счёт способности расщеплять определенные сахара и калиевые соли.