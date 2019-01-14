Человечеству угрожают новые смертельные бактерии

Две новых разновидности антибиотикорезистентности выявлены в крови пациентов из Китая. Ученые выявили переносчиков двух ранее неизвестных подвидов Enterobacteriaceae, которые не реагировали на пенициллин или цефалоспориновую группу антибиотиков в лаборатории, пишет «Медикфорум». Enterobacteriaceae обитают в кишечнике и обычно не представляют никакой опасности, однако при попадании в кровь эти бактерии могут спровоцировать развитие менингита. При проникновении в лёгкие они вызывают смертельно опасную пневмонию. Ученые опасаются, что присутствие этих бактерий, которые не реагируют на антибиотики, сделает тяжёлые инфекции почти неизлечимыми, что может закончиться сепсисом и смертью пациента.