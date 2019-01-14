В бюджете Больничной кассы наводится порядок

Новый бюджет встретил одобрение со стороны вице-мэра Таллинна Тыниса Мёльдера, который отметил, что он все больше ставится на службу людям, что Больничная касса с ее новым руководством осознала ошибки прошлого и исправляет их. Так, Больничная касса сообщила, что отнесла к приоритетам обслуживание детей и доступность для них амбулаторной помощи, в том числе со стороны отоларингологов, офтальмологов и детских психиатров.

Мёльдер выразил надежду, что успешно будет предоставляться бесплатная стоматологическая помощь людям с расстройствами психики и физического здоровья, которая до сих пор не отличалась доступностью. Вице-мэр особо остановился на проблеме очередей на лечение, которые за последние годы не показали серьезного сдвига к сокращению. По его мнению, максимальный срок ожидания не должен превышать четыре недели, а на плановые операции - четыре месяца. Он возлагает определенные надежды в этом отношении на предвыборный период, когда эта тема не может не стать предметом обсуждения, что должно привести и к каким-то решениям.