PERH первой присоединилась к системе общегосударственной дигитальной регистратуры

По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, благодаря дигитальной регистратуре будет легче найти наиболее подходящее время для визита, а также будет обеспечена лучшая прозрачность.

«В дальнейшем пациент сможет бронировать время приема во всех учреждениях здравоохранения, которые будут находиться в одной системе. Кроме того, в дигитальной регистратуре будут видны все дигитальные направления и забронированные номерки. Это означает, что забронировать время приема можно будет только к одному врачу и новое время можно будет получить лишь тогда, когда будет удалена прошлая запись. Таким образом исключается возможность бронирования номерков сразу к нескольким врачам», – сказала министр Рийна Сиккут.

Внедрение дигитальной регистратуры позволит дополнительно проанализировать очереди к врачам. «Дигитальная регистратура не решит автоматически проблему очередей, однако улучшит прозрачность системы. Появится возможность проверить, какое время занимает шаг от выписывания направления до самого визита. Так мы узнаем, на что нужно обратить большее внимание», - добавила министр.

На первом этапе бронировать время приема к врачу-специалисту на портале пациента можно только в Северо-эстонской региональной больнице.

«Северо-эстонская региональная больница в тесном сотрудничестве с Центром инфосистем здоровья и благополучия проверила все возможные ситуации, а также выявила трудности и проблемные места, для того чтобы система была надежной и безопасной для пользователя. На сегодняшний день мы готовы открыть эту возможность, благодаря которой пациенты смогут бронировать время приема к врачу, менять его и отменять визит через портал пациента digilugu.ee. Также по-прежнему сохранится возможность пользоваться другими каналами планирования – по телефону, в дигитальной регистратуре самой больницы, а также на месте», – сказала глава отдела э-больницы Северо-эстонской региональной больницы Имби Киви-Сильд.

Цель общегосударственной дигитальной регистратуры будет достигнута, когда этим решением будет пользоваться большее количество учреждений здравоохранения. По словам главы Центра инфосистем здоровья и благополучия Катрин Рейнхолд, время присоединения остальных больниц зависит от их возможностей и сложности их инфосистем. «Центр инфосистем здоровья и благополучия передал необходимую для развития информацию как учреждениям здравоохранения, так и разработчикам инфосистем», – сказала Катрин Рейнхолд.

Руководитель Больничной кассы Райн Лаане отмечает, что у учреждений здравоохранения есть интерес к присоединению к дигитальной регистратуре. «Центр инфосистем здоровья и благополучия создал эту техническую возможность и у больниц есть полгода на то, чтобы произвести необходимые изменения и присоединиться к дигитальной регистратуре. Соответствующие пункты мы внесли и в договоры о финансировании лечения», - сказал Райн Лаане.

«Для Союза больниц внедрение и развитие дигитальной регистратуры – один из приоритетов на этот год. Мы договорились со всеми больницами о том, что они будут готовы присоединиться к дигитальной регистратуре не позднее июля, а также мы обеспечиваем развитие проекта для пациентов», – сказал председатель правления Союза больниц Урмас Суле.

Согласно договоренности, остальные больницы присоединятся к дигитальной регистратуре в течение последующих шести месяцев. Более подробный график появится в течение января. Присоединиться к дигитальной регистратуре могут также и частные медицинские учреждения.

Катрин Рейнхолд подчеркивает, что созданное решение будет развиваться шаг за шагом. «На первом этапе создана возможность бронирования номерка, можно менять время визита и отменять его, видеть все выписанные направления и записи в одной системе. Мы будем следить и оценивать, как проходит внедрение дигитальной регистратуры, а потом будем планировать следующие изменения. Наша цель заключается в том, чтобы сделать новое решение удобным для пациента и полезным для работы медицинских учреждений», – сказала Катрин Рейнхолд.

Общегосударственная дигитальная регистратура – это электронное решение на государственном портале пациента www.digilugu.ee, где пациент может бронировать, менять и удалять номерки во всех учреждениях здравоохранения, которые присоединились к данной системе.