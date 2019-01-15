Люди, ведущие сидячий образ жизни, находятся в смертельной опасности

Вероятность смерти в особенности высока среди людей, которые сидят более 12,5 часа в день в целом и более 10 минут за раз. Выводы были сделаны после наблюдения за 8000 добровольцев 45 лет и старше. Данные об их активности собирали с помощью акселерометра на протяжении недели. Период контрольного наблюдения продолжался еще четыре года, пишет MedDaily.