В Европе на рынок выходит уникальная вакцина против гриппа

Известно, что в ходе производства вакцины не используется традиционная технология с применением куриных яиц. Новейшие клеточные технологии позволяют всегда поддерживать достаточный запас клеток для производства вакцин. Это в особенности актуально, если срочно появляется острая необходимость выпустить большой объем вакцины на фоне пандемии гриппа.

Отметим, что первую вакцину, получаемую на базе клеточных технологий, зарегистрировали в США в 2016 году. В июне 2018 года уже опубликовали результаты клинических исследований по результатам эпидемического сезона гриппа 2017/2018. Эксперты сделали однозначный вывод, что прививка в большей степени снижала риск госпитализации по сравнению с обычной вакциной.