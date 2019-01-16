В центре Таллинна построят Дом здоровья за 20 миллионов евро

В центре Таллинна в микрорайоне Веэренни началось строительство восьмиэтажного здания Pharma Plaza общей стоимостью более 20 миллионов евро для частного медицинского предприятия. Якорный арендатор – Confido – откроет в Доме здоровья, строительство которого завершится летом 2020 года, самый современный в Северных странах частный медицинский центр.
Тармо Лаанету, один из собственников Pharma Plaza OÜ, фирмы, занимающейся развитием Дома здоровья, сказал, что строящееся здание представляет собой второй этап его стратегии, направленной на создание в районе Веэренни самого большого в Эстонии современного городка частной медицины.
«Это делается прежде всего в интересах пациентов, для комфорта и экономии. Смысл в том, чтобы как можно больше услуг предоставлялось в одном месте», – сказал Лаанету и добавил, что возникающая синергия будет приносить прибыль и предприятию. Первый дом городка – Veerenni Tervisekeskus - строительство которого завершилось летом 2016 года, сегодня уже очень успешно работает, что же касается нового Дома здоровья площадью около 10 000 квадратных метров, то уже сейчас в отношении более половины его площадей заключены договоры.
Член правления Pharma Plaza OÜ Фредрик Гилленхаммар отметил, что в силу специфических требований, предъявляемых в отношении помещений, подходящих для предоставления услуг здравоохранения, в центральной части Таллинна их пока мало. «Рост благосостояния общества и возможность направлять услуги в соответствии с потребностями клиента дали толчок быстрому развитию частного сектора в здравоохранении. Однако для предприятий здравоохранения в Таллинне в быстроразвивающейся сфере недвижимости комплексных решений еще недостаточно, и мы видим, что рынок совершенно точно испытывает в них потребность», – сказал он.
Девелопер заключил договор с якорным арендатором – Confido Healthcare Group, – который откроет на трех этажах здания самый современный в Северных странах частный медицинский центр. «За пять лет своей деятельности Confido прошел путь от маленького центра врачей до одной из ведущих в Эстонии частных клиник общего профиля, где работают более полусотни высококлассных врачей и специалистов и которая предлагает более 300 услуг, связанных со здравоохранением и хорошим самочувствием, – пояснила руководитель центра Кади Ламбот потребность в новых более просторных помещениях. – Нашим приоритетом всегда было высокое качество услуг, и в сотрудничестве с разработчиками услуг мы сможем в помещениях нового здания, построенных с учетом потребностей клиники, вывести опыт пациентов на новый уровень».
В новом Доме здоровья на площади более 3000 квадратных метров Confido откроет медицинский центр Confido Erameditsiinikeskus, который будет предлагать услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов и амбулаторной хирургии, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskuse, экспертный центр гигиены труда Juno Tervis и предоставляющее радиологические услуги предприятие Nordic Imaging.
Строительство восьмиэтажного здания Pharma Plaza в одном из наиболее быстро развивающихся микрорайонов Таллинна – в Веэренни – завершится летом 2020 года. В здании энергокласса «B», оснащенном солнечными коллекторами и решением умного дома, предприятия здравоохранения будут располагаться на нетто-площади более 10 000 квадратных метров. Благодаря подземной парковке и вместительному парковочному дому в распоряжении Pharma Plaza будет более 300 мест для парковки автомобилей. Архитектор здания Рейн Мурула, строительство ведет Rand & Tuulberg.