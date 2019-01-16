134 300 человек получили лекарства со скидкой благодаря дополнительной компенсации

Чаще всего самые большие расходы на здоровье — это покупка лекарств по выписанным рецептам, особенно для пожилых людей и страдающих от хронических заболеваний. По словам министра здоровья и труда Рийны Сиккут, дополнительная компенсация на лекарства, которая предполагает ещё большую скидку, чем в предыдущем году, стала большой поддержкой для людей с низким доходом. «Эффективные препараты являются неотъемлемой частью современной медицинской помощи, но лекарства для многих были недоступны из-за их высокой стоимости», - объясняет Сиккут.

«Именно поэтому правительство решило в начале прошлого года применить новую дополнительную компенсацию на рецептурные лекарства для людей с большими расходами на медикаменты», - отмечает министр. Напомним, что ранее компенсации начинали выплачивать в том случае, если расходы за рецептурные лекарства достигали более 300 евро в год. В 2018 году число людей, которые платили более 300 евро в год за медикаменты, отпускаемые по рецепту, сократилось с 17 000 до всего лишь ста человек.

«Это хороший пример формирования политики, основанной на знаниях, когда государство мудро использует существующие данные, анализирует собственный вклад людей в здоровье и разрабатывает целевые действия, основанные на этих знаниях», - говорит Сиккут. Очевидно что высокое самофинансирование на расходы на лекарства остается проблемой для многих людей в Эстонии.

Дополнительная компенсация на лекарства, которая начиная с 2018 года действует от 100 евро, уже принесла пользу более 134 000 человек. В 2017 году было получено только 3000 дополнительных пособий, поскольку порог компенсации начинался с 300 евро. «Целью дополнительной компенсации является обеспечение человека необходимым лекарством, чтобы оно не осталось невыкупленным из-за финансового недостатка», - отмечает Кейли Кылвес, руководитель отдела лекарств и медицинских вспомогательных средств Больничной кассы. «Благодаря изменению дополнительной компенсации лекарств, покупка рецептурных медикаментов стала намного выгоднее для людей с большими расходами на лекарственные препараты», - заверила Кылвес.

Дополнительная компенсация на препарат учитывается автоматически. Это означает, что застрахованное лицо получает дополнительную компенсацию в виде обычного пособия на лечение при покупке лекарства в аптеке, и не требуется предоставлять заявление в Больничную кассу, поскольку расчет пособия также является автоматическим. Если человек купил лекарства по рецепту за 100-300 евро в текущем календарном году, то его собственный вклад будет покрыт дополнительной скидкой на 50%. За выкупленные лекарства на 300 евро пациенту выплачивается дополнительная скидка в размере 90%. Скидка действительна в течение одного календарного года.