Математики объяснили, почему антипрививочное движение так популярно

Многие люди сознательно отказываются от прививок, ссылаясь на возможные побочные эффекты. Отказ перерос в настоящее антипрививочное движение, распространившееся по всему миру, пишет MedDaily со ссылкой на "Вести.RU". По словам сотрудников Дартмутского колледжа, данное явление можно объяснить эффектом петли гистерезиса. Идея такова: воздействие той или иной силы остается ощутимым даже после устранения самой силы.
И это можно наблюдать повсеместно. Например, гистерезисные свойства характерны для скелетных мышц млекопитающих, уровень безработицы может оставаться высоким в растущей после кризиса экономике, а формирование общественного мнения тормозят стереотипы и прошлый опыт. Комментирует математик Фэн Фу: "Как только люди ставят под сомнение безопасность или эффективность вакцины, становится очень трудно заставить их считать иначе. Гистерезис - это мощная сила, которую трудно подавить на уровне общества".
Сам эффект гистерезиса вызывает страх рисков и отсутствие веры в эффективность вакцин. Негативный опыт, связанный с неудачами ученых в прошлом или негативное отношение как бы застревают в петле гистерезиса. Чтобы переломить ситуацию, к примеру, эффективность вакцины против гриппа должна превышать 50%.