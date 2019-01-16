Математики объяснили, почему антипрививочное движение так популярно

И это можно наблюдать повсеместно. Например, гистерезисные свойства характерны для скелетных мышц млекопитающих, уровень безработицы может оставаться высоким в растущей после кризиса экономике, а формирование общественного мнения тормозят стереотипы и прошлый опыт. Комментирует математик Фэн Фу: "Как только люди ставят под сомнение безопасность или эффективность вакцины, становится очень трудно заставить их считать иначе. Гистерезис - это мощная сила, которую трудно подавить на уровне общества".