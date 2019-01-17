Эстонские ученые сделали важное открытие об основных жизненных процессах

Специалисты в области молекулярной биологии из Тартуского университета создали новый метод исследования работы производящей белок молекулярной машины – рибосомы, пишет ERR Novatoor.
При помощи этого метода ученые смогу измерить скорость рибосомы. Эта информация очень важна для того, чтобы с большей точностью изучить синтез белка. В дальнейшем это открытие можно будет использовать для изучения работы лекарственных препаратов.
Именно ошибки в синтезе белков являются одной из главных причин возникновения болезней.