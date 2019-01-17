ЭМО: сегодня к полудню пришло столько людей, сколько обычно приходит за день

Ортопед клиники Balneom доктор Лери Лолаев рассказал порталу Rus.Postimees, что сегодня утром, когда он пришел на работу, его уже ждали четыре пациента с различными травмами.

«Обычно зимой увеличивается не число травм, а степень их тяжести. Более того, в хорошую погоду летом пациентов в травмпунктах больше: люди ведут себя активнее, ходят в лес, плавают, катаются на велосипедах», - говорит доктор.

По словам врача, если летом чаще всего люди приходят с ушибами и растяжениями, то зимой самая большая категория травм – переломы. Особенно часто встречаются переломы лучезапястных суставов у пожилых женщин: с возрастом и без того тонкая кость становится еще более хрупкой. Не меньше встречается и переломов лодыжек. Самая уязвимая категория пациентов в такую погоду, как сегодня, конечно, пожилые люди – их в травмпунктах сейчас больше всего.

По словам руководителя отделения неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы Кристийны Пыльд, до сих пор никаких изменений в связи с погодой нет. «У нас сегодня обычный день», - сказала Пыльд.

Как отметил специалист по связям с общественностью Ида-Таллиннской центральной больницы Марко Мяги, в отделение экстренной медицины к обеду четверга обратилось с полсотни пациентов.

«Если сегодня только к полудню за помощью обратились 50 человек, то согласно январской статистике, ежедневно столько же пациентов приходит за целый день», - сказал Мяги. По состоянию на середину января в больнице 93 пациентам накладывали фиксирующие повязки, 46 – гипс на ноги и четырем – гипс на предплечье. Вывихи пришлось вправлять 40 раз, а переломы у 54 человек были такими серьезными, что пациентов пришлось оставить в больнице.

«Мы советуем всем, выходя из дома, оценить погодные условия и свою обувь – стоит избегать высоких каблуков и ботинок на скользкой подошве. Хороший способ обезопасить себя – купить специальные насадки на обувь, которые помогут сохранить устойчивость на скользкой дороге. Пожилым людям стоит не стесняться использовать трость с насадкой для льда», - добавил специалист.

Он напомнил, что о здоровье нужно позаботиться заранее, поскольку обычно перелом заживает за шесть-десять недель, в случае осложнений – дольше.