Чт, 17.01.2019
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Загадочные приступы заставляют пациента буквально утопать в собственном поту

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Пот.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

The Daily Mail рассказывает об уникальном отклонении, с которым столкнулся 60-летний житель Висконсина. У мужчины начали происходить приступы, приводящие к чрезмерному потоотделению. Приступы длились по несколько минут каждый месяц. Под мужчиной буквально образовывалась лужа пота. Приступы продолжались три года.

Медики пытались выявить причину отклонения. В конечном счете была диагностирована аномальная активность в височной доле коры головного мозга. Она задействовала нейронный путь, приводящий к повышенной циклической потливости. У мужчины страдала также зона, отвечающая за обработку звуков и речь, пишет MedDaily.

Поэтому, помимо повышенного потоотделения, у него наблюдалась заторможенная вербальная реакция на протяжении всего приступа, хотя пациент и был в сознании. Кстати, других факторов, способствующих потливости, у пациента не было. Среди них: ожирение, тревожность, гипертиреоз, инфекции, рак, побочные эффекты от приема лекарств. Мужчине прописали противосудорожные средства. И они смогли значительно сократить число приступов.

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