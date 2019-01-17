Загадочные приступы заставляют пациента буквально утопать в собственном поту

The Daily Mail рассказывает об уникальном отклонении, с которым столкнулся 60-летний житель Висконсина. У мужчины начали происходить приступы, приводящие к чрезмерному потоотделению. Приступы длились по несколько минут каждый месяц. Под мужчиной буквально образовывалась лужа пота. Приступы продолжались три года.
Медики пытались выявить причину отклонения. В конечном счете была диагностирована аномальная активность в височной доле коры головного мозга. Она задействовала нейронный путь, приводящий к повышенной циклической потливости. У мужчины страдала также зона, отвечающая за обработку звуков и речь, пишет MedDaily.
Поэтому, помимо повышенного потоотделения, у него наблюдалась заторможенная вербальная реакция на протяжении всего приступа, хотя пациент и был в сознании. Кстати, других факторов, способствующих потливости, у пациента не было. Среди них: ожирение, тревожность, гипертиреоз, инфекции, рак, побочные эффекты от приема лекарств. Мужчине прописали противосудорожные средства. И они смогли значительно сократить число приступов.