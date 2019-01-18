Женщин, не имеющих медстраховки, приглашают на бесплатное обследование

Таллиннская городская управа выделила Ляэне-Таллинской центральной больнице дополнительные средства, чтобы в течение общеевропейской недели профилактики рака шейки матки (21-27 января) в обследовании могли принять участие и женщины, не имеющие медицинской страховки.
В Эстонии показатели заболевания раком шейки матки и смертности от него - одни из самых высоких в Европе и продолжают расти. Такой диагноз ставится за год примерно 180 женщинам, смертельный исход следует у 70. В то же время, при своевременном выявлении заболевания, оно излечимо. Однако участие в обследованиях для такого своевременного выявления угрозы, принимают очень не многие. Одна из причин, как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер, - не имеющим медицинской страховки женщинам оно не оплачивается. Поэтому выделение Таллинном денег на их обследование, убежден Мельдер, позволит сохранить жизни.
Поскольку деньги на обследование не имеющих медицинской страховки выделил город Таллинн, то проверку смогут пройти только зарегистрированные жительницы Таллинна. Предварительная регистрация проводится по телефону 666 5834, при этом надо сказать, что вы хотите пройти Pap-тест во время Недели профилактики рака шейки матки.
Прием проводится в Пельгулиннаской женской консультации (ул. Сыле, 23), в Мустамяэском медицинском центре (ул. Эхитаяте, 27), в Ныммеском медицинской центре (ул. Яама, 11) и Хааберстиском медицинском центре (ул. Ыйсмяэ, 179).
Из числа имеющих медицинскую страховку в 2019 году на обследование приглашаются женщины 1964, 1969, 1974, 1979, 1984 и 1989 года рождения. Приглашения им будут направлены по адресу их зарегистрированного места жительства.