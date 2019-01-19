Врачи поддержали запрет на распитие алкоголя во время Певческого праздника

Ассоциации эстонских врачей считают правильным решение запретить продажу и употребление алкогольных напитков во время XXVII праздника песни и XX праздника танца, который пройдет в июле 2019 года, пишет RusERR.
"Праздники песни и танца - один из самых ярких символов сохранения и устойчивости эстонского народа и культуры. На своем священном празднике нам нужны другие средства для поднятия настроения, кроме песни и танца", - говорится в распространенном 19 января совместном заявлении Союза врачей, Союза семейных врачей, Общества студентов-медиков и двух некоммерческих организаций, выступающих за здоровый образ жизни.
В заявлении подчеркивается, что злоупотребление алкоголем наносит серьезный ущерб здоровью людей и экономике Эстонии, а также подает дурной пример подрастающему поколению, представители которого составляют более половины участников Праздника песни и танца.
XXVII праздник песни и XX праздник танца "Моя любовь" ("Minu arm") состоится 4-7 июля 2019 года.