Сб, 19.01.2019
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Врачи поддержали запрет на распитие алкоголя во время Певческого праздника

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Певческий праздник. Фото иллюстративное

ФОТО: Райго Паюла

Ассоциации эстонских врачей считают правильным решение запретить продажу и употребление алкогольных напитков во время XXVII праздника песни и XX праздника танца, который пройдет в июле 2019 года, пишет RusERR.

"Праздники песни и танца - один из самых ярких символов сохранения и устойчивости эстонского народа и культуры. На своем священном празднике нам нужны другие средства для поднятия настроения, кроме песни и танца", - говорится в распространенном 19 января совместном заявлении Союза врачей, Союза семейных врачей, Общества студентов-медиков и двух некоммерческих организаций, выступающих за здоровый образ жизни.

В заявлении подчеркивается, что злоупотребление алкоголем наносит серьезный ущерб здоровью людей и экономике Эстонии, а также подает дурной пример подрастающему поколению, представители которого составляют более половины участников Праздника песни и танца.

XXVII праздник песни и XX праздник танца "Моя любовь" ("Minu arm") состоится 4-7 июля 2019 года.

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