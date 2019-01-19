Профессор Даниланс: хотите умереть? Пожалуйста, пичкайте себя витаминами!

Профессор, гастроэнтеролог из Латвии Анатолий Даниланс призвал всех в повседневной жизни не употреблять витамины для поддержания иммунитета, пишет русский TVNET. Более того, сославшись на исследования, он предупредил о более короткой продолжительности жизни для тех, кто употребляет много витаминов!
"Я вам расскажу об одном исследовании, которое проведено уже несколько лет назад. Ученые разделили людей на две группы. На тех, кто заботится о своем здоровье и осенью, весной употребляет витамины и антиоксиданты, чтобы пережить тяжелое время года, и на тех, кто ничего не принимает.
На протяжении 30 лет ученые наблюдали за 300 000 людьми и ждали, в какой группе людей больше умрет", в студии ЛТВ в передаче "4. studija" рассказал Анатолий Даниланс.
Каким же был результат?
Он оказался совершенно неожиданным и непредсказуемым.
"Витамин С и селен можно употреблять, они жизнь не сокращают - в обеих группах умирали одинаково. Если кому-то хочется употреблять селен и витамин С осенью - будет все тоже самое, ничего не меняется в продолжительности жизни. К тому же витамин С человек выводит вместе с мочой - нет никакой пользы и денежки потрачены".
Как с другими витаминами?
Даниланс продолжил, что "если человек употребляет весной и осенью витамин А, витамин Е, антиоксиданты, другие витамины - их век становится короче.
Если хотите умереть, пожалуйста, каждую весну и осень пичкайте себя этими витаминами.
Не обещаю, что все умрут. Витамины употребляйте только с разрешения медика. Витамины - это медикамент! Не раздавайте налево и направо - я говорю, век станет короче!".
Что же делать?
"Будут жить те, кто ведет здоровый образ жизни, а не ест витамины. Выспаться, трижды в неделю спорт и улыбаться", - посоветовал профессор.