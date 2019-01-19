Как дальше жить? Любимый всеми продукт вызывает рак груди!

Колбаса и другие изделия из обработанного мяса провоцируют развитие рака груди. Это подтверждается результатами метаанализа 15 масштабных исследований с участием более 1,2 миллиона женщин, пишет «Медикфорум».
«У тех, что ежедневно употребляет 25-30 граммов колбасы и иных продуктов из обработанного мяса, - на 9% выше риск развития рака груди по сравнению с теми, кто позволяет себе не больше пяти пяти граммов подобной еды», - констатировали исследователи.
По их версии провоцирующим развитие рака груди фактором может быть влияние на организм нитрита натрия (Е 250), присутствующего в продукции из обработанного мяса - разной колбасе, сосисках, ветчине, вяленом мясе, а также в мясных консервах и мясных соусах.
Ежедневное употребление одной 50-граммовой порции колбасы или переработанного мяса иного вида, на 18% повышает риск колоректального рака. Другие научные данные свидетельствуют о том, что существует связь между потреблением обработанного мяса и вероятностью развития рака поджелудочной железы, а также рака простаты.