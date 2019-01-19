Эстонские медики обратились к общественности

Медики поддерживают решение целевых фондов провести юбилейный праздник песни и танца в этом году в безалкогольном духе.
"Праздники песни и танца - один из самых мощных символов сохранения и преемственности эстонского народа и культуры. Нам не нужны на священном празднике иные средства повышения настроения кроме песни и танца», - сообщил в субботу в пресс-релизе Союз врачей.
"Алкоголь ежегодно наносит огромный ущерб здоровью людей и экономике Эстонии, и чтобы в будущем такой вред снизить, очень важно сформировать отношение общества к алкоголю и показать детям и молодежи, что алкоголь не является непременным атрибутом повседневности", - отмечает Союз врачей, напоминая, что Эстония присоединилась к европейской антиалкогольной хартии Всемирной организации здравоохранения, провозглашающей право всех детей и молодежи расти в безопасном огражденном от причиняемого алкоголем ущерба обществе. Научные исследования подтверждают, что избегать употребления алкоголя на общественных мероприятиях значит снижать риск употребления алкоголя детьми и молодежью.
"Более половины исполнителей на нынешнем празднике песни и танца — это дети и молодежь, тысячи юных будут и в публике. У нас есть замечательная возможности показать им хороший пример и провести праздник без алкоголя", - говорится в совместном заявлении, подписанном Союзом врачей, Союзом семейных врачей, Общество студентов-медиков, Обществом развития здоровья и Обществом снижения вреда от табака и алкоголя.