«Иди и выпей отбеливатель!» Как травят детей и подростков в интернете

Буллинг (психологический террор), троллинг, диффамация (распространение порочащих сведений), харассмент, кибермоббинг (интернет-травля). Все эти термины вошли в обиход с развитием интернета. В сущности все они означают одно - унижение, эмоциональное насилие, в том числе в цифровой среде, пишет Rus.Tvnet.

И не удивительно, что обозначений так много. Моббинг в киберпространстве набирает обороты. Жертвами эмоционального насилия в сети чаще всего становятся подростки и дети.

2013 год. Великобритания, Лестершир. "Иди и выпей отбеливатель", "Как бы ты не заболела раком!", - пишут Ханне сверстники на портале ask.fm. В пятницу вечером родители нашли 14-летнюю дочь в ее комнате повесившейся.

2014 год. Италия, Цитадель. 14-летняя девочка стоит на крыше заброшенного отеля, делает шаг в пустоту, и маленькая фигурка ударяется об асфальт. Несколько дней назад она прочитала в своем профиле в соцсети ask.fm комментарий: "Я надеюсь, что однажды ты перережешь на руке какую-нибудь важную вену и умрешь!"

Последняя запись этой девочки гласила: "Хватит, дурацкий мир!".

Между прочим, созданный в Латвии сайт ask.fm был связан с самоубийствами по меньшей мере четырех подростков в Великобритании, Ирландии и США.

ФОТО: Caro/ScanPix

Интернет не прощает ошибок

С тех пор в социальных сетях введены дополнительные меры безопасности, расширенные возможности сообщения, более широкие полномочия предоставлены ответственным учреждениям.

Несмотря на это, моббинг в интернете ежегодно усиливается. В 2010 году в Европе из-за буллинга в сети пострадали 7% подростков, а сейчас на психологический террор в интернете жалуются уже 16% молодых европейцев.

В Латвии насмешки и унижение в виртуальной среде пережили 40% подростков и детей, говорит руководитель программы "Смелость подружиться" центра Dardedze Илзе Наполитано.

В 2018 году из всех детей, которые звонили на телефон доверия Государственной инспекции по защите прав детей Латвии и рассказывали о проблемных ситуациях в интернет-среде, 25% сообщали именно о случаях эмоционального унижения в интернете.

Илзе Наполитано говорит, что кибермоббинг - только один из способов эмоционального унижения, и он может получить продолжение в классе, в школе, во дворе.

"В интернет-среде подростки не смотрят в глаза сверстнику, которому адресованы оскорбления, там нет взрослых, поэтому молодые люди чувствуют себя свободнее, границы размываются, и им кажется, что последствий не будет".

В то же время она признает, что интернет не так страшен, как его малюют.

Многие молодые люди, страдающие от зубоскальства, находят в интернете убежище - группы самопомощи, благодаря поддержке которых их самосознание и самооценка растут.

Исследования показывают, что наиболее активно подростки пользуются приложениями WhatsApp, Snapchat, сайтом Youtube и социальными сетями Instagram и Facebook.

Нередко механизм публичного унижения запускает личная информация, которая первоначально была отправлена подруге или другу, а потом попала в обсуждение более широкой аудитории.

Например, среди молодых людей популярен так называемый секстинг – пересылка фотографий интимного, эротического характера.

Невинная игра, выливаясь в публичное пространство, может стать "коктейлем Молотова", состоящим из трех ингредиентов: стыда, страха и чувства вины.

"В подростковом возрасте начинаются первые отношения, свидания. Продолжая общаться в Сети, молодые люди пересылают друг другу фото, не всегда они запечатлены там обнаженными, но это изображения, которые они не показывают другим.

Когда отношения заканчиваются, фотографии пересылаются дальше и появляются комментарии. Иногда фотографии специально уродуют. Это жестоко", - говорит Илзе Наполитано.

Интернет ничего не забывает, там ты не должен ошибаться. Как только ты прикасаешься к кнопке Send, ты теряешь контроль над информацией и последними событиями.

Самое страшное, что ты не можешь потом от этого убежать. Особенно в микроскопической Латвии. Специалисты Dardedze рассказали о случаях, когда ребенка унижали в нескольких школах подряд, даже в нескольких городах, которые он менял.

Цена детской ошибки может быть совсем не детской. И за ней последует реакция взрослых: "Ты сама виновата!", последствия могут быть самыми драматичными.

Обмен интимными фото может разрушить жизнь. ФОТО: Скриншот интернет-сериала "Реальность"

"Чувство беспомощности было ужасным"

Вот случай, произошедший несколько лет назад. Девушка отправила свое голое фото школьному товарищу, и оно в течение нескольких часов облетело всю школу, а потом и городок, пока не дошло до мамы девушки, занимавшей высокую административную должность.

"Что делать? Она же сама отправила!" - заявила мать обескураженным полицейским.

Получается, что должностное лицо, задача которого состояла в том, чтобы защитить ребенка, отгородилась от случившегося, всю вину взвалив на дочку.

Один мальчик в почти идентичной ситуации (он отправил фото интимного характера однокласснику) пережил нервный срыв. Унижение было настолько громадным, что ребенок сменил три школы, но ни в одной из них не чувствовал себя в безопасности. Чувство преследования не исчезало, и в результате он был вынужден закончить основную школу, обучаясь дома.

Илзе Наполитано вспоминает случай, когда мальчика преследовал весь класс.

Парень знал, что в WhatsApp создана группа, где над ним насмехались, но он сам в эту группу не был включен, поэтому только интересовался, что там происходит и ни на что не мог повлиять.

"Чувство беспомощности из-за того, что весь класс находится в этой группе, а он — нет, было ужасным".

Хотя в социальных сетях обычно имеется ограничения по возрасту, в реальности этот ценз не работает, так как на сайтах меняются владельцы, которые приходят со своими правилами, и возраст пользователей не контролируется, поясняет специалист.

В популярных сетях возрастной ценз составляет 13 лет, в некоторых - 16 лет, а в реальности там сидят и дети, которым 9, 10, 12 лет. Унижению в интернете особенно часто подвергаются подростки в возрасте от 11 до 15 лет.

Тяжело, когда над тобой зубоскалит весь класс ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Наполитано говорит, что если родители с малых лет не прививают детям важные ценности, не учат тому, что хорошо, что плохо, невозможно надеяться, что со временем они все сами поймут и изменятся.

"Мы видим, что иногда тем, кто унижает других, помощь нужна даже больше, чем жертвам... Мы можем говорить о том, что у каждого молодого человека есть выбор - или присоединиться к толпе, которая унижает кого-то, или игнорировать и ничего не делать, или не подчиниться давлению массы и сообщить об этом".

Жажда чужой крови все еще сильна

Декабрь 2016 года. Одна охотница на портале для охотников поместила в закрытом разделе свою фотографию, на которой была запечатлена с добычей - рысью. Женщина гордилась своим трофеем, ведь было чем.

Все было законно, охотничьей этики она не нарушала. Там же на портале были размещены десятки других кровавых фотографий с убитыми животными, но именно фотография этой женщины попала в социальные сети, затем в СМИ.

В течение нескольких часов тысячи пользователей твиттера, которым приятно, скучая в своих офисных креслах, почувствовать себя агрессивными защитниками рысей, в виртуальной среде начали рвать на части эту молодую женщину.

Когда крови стало слишком мало, они бросились обсуждать частную жизнь и семью женщины. В процессе они даже забыли про рысь.

Публичные наказания людей на городских площадях отменены уже несколько столетий назад, а потребность наблюдать унижения других у людей осталась. Сейчас для этого есть интернет.

2018 год. Шоу X faktors. Одна из участниц, 21-летняя Кармен, оговорилась. Девушка сказала, что раньше пела на Приекульском спортивном празднике, где ее собрались послушать миллионы людей.

"Миллионы" Кармен привели к лавине насмешек, которая становилась все больше. СМИ подбросили дров в огонь, написав о новой интернет-сенсации.

Жертвы киберпространства

В 1984 году писатель-фантаст Уильям Гибсон в романе "Нейромант" задолго до создания интернета предсказывал появление виртуальной реальности. Именно он впервые употребил слово "киберпространство".

Сейчас мы все по крайней мере частично перешли в киберпространство, добровольно становясь жертвами киберсоциализации.

Мы зависим от воды, еды, сна, информации. Мы живем в виртуальном пространстве, но как себя вести там, как распознать опасности и противостоять чужой агрессии - этого так и не постигли.

Вежливые в повседневной жизни, в виртуальной реальности мы внезапно превращаемся в грубых, не соблюдающих элементарную этику людей - обходимся без приветствий, не интересуемся, как у собеседников дела, всех называем на ты. Как же взять себя в руки?

ФОТО: «Next»

Как обезопасить детей в интернете?

Унижение в интернет-среде отличается тем, что преследует человека 24 часа в сутки, говорит руководитель Латвийского центра интернет-безопасности Майя Катковска.

В этот центр чаще обращаются родители, чтобы узнать, как изъять из интернета фото и видео, унижающие их детей. И отчаянные крики о помощи чаще исходят от взрослых, которых унижают в Сети.

Катковска говорит, что самая распространенная в Европе проблема в интернет-среде – это моббинг.

В европейских центрах интернет-безопасности каждый седьмой телефонный звонок связан с эмоциональным унижением в Сети.

Родители детей не ориентируются, в каких соцсетях находятся их дети, и как эти Сети работают.

Что такое Snapchat и как получить доступ к закрытой группе WhatsApp? Что делать, чтобы на платформе Instagram удалили фальшивый профиль с именем ребенка? Катковска говорит, что нередко советы по этому поводу дают школьные психологи и директора. Если случаи унижения серьезны, привлекают полицию.

Например, 14-летнему подростку, который распространял фото ровесницы в обнаженном виде, в результате было инкриминировано распространение детской порнографии, за это его приговорили к принудительным работам.

Центр сотрудничает с большими платформами - Google и Facebook.

"Например, чтобы из Instagram был удален фальшивый профиль, надо написать заявление, заполнить анкеты, отправить копию паспорта ребенка", – поясняет Катковска. После этого фальшивый профиль будет удален в течение часа.

Google также предлагает эту услугу, но обоснование должно быть серьезным, и рассмотрение дела занимает много времени. Но побороться стоит.