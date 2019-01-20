Ученые нашли гены шизофрении

Поиски генов, вызывающих шизофрению, были начаты после того, как ученым стала понятна роль в развитии болезни NMDA-рецептора. В проводившихся ранее исследованиях было обнаружено, что выключение данного рецептора под воздействием препаратов или антител коррелировало с возникновением симптомы шизофрении. Ученые закономерно предположили, что должны существовать гены, блокирующие активность NMDA-рецептора, - это и вызывает шизофрению.

Изучение ДНК здоровых людей и больных позволило специалистам определить те генетические варианты, которые могли манипулировать NMDA-рецептором, а именно гены GRIN1, GRIN2A и GRIN2B. Генетический анализ показал, что такие варианты генов чаще всего активизированы именно у людей, болеющих шизофренией.