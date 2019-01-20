Ученые нашли гены шизофрении

Проанализировав ДНК четырех тысяч человек, больных шизофренией, и пяти тысяч психически здоровых человек, ученые смогли обнаружить причину появления шизофрении. Они нашли гены, способствующие развитию симптомов этого психического заболевания, пишет «Медикфорум» со ссылкой на EurekAlert!.
Поиски генов, вызывающих шизофрению, были начаты после того, как ученым стала понятна роль в развитии болезни NMDA-рецептора. В проводившихся ранее исследованиях было обнаружено, что выключение данного рецептора под воздействием препаратов или антител коррелировало с возникновением симптомы шизофрении. Ученые закономерно предположили, что должны существовать гены, блокирующие активность NMDA-рецептора, - это и вызывает шизофрению.
Изучение ДНК здоровых людей и больных позволило специалистам определить те генетические варианты, которые могли манипулировать NMDA-рецептором, а именно гены GRIN1, GRIN2A и GRIN2B. Генетический анализ показал, что такие варианты генов чаще всего активизированы именно у людей, болеющих шизофренией.
Обнаружение генов шизофрении, как рассчитывают специалисты, поспособствует прогрессу в области терапии данного заболевания. Говоря об этом, ведущий специалист проекта профессор Дэвид Кертис пояснил, что сейчас специалистам необходимо понять, каким именно образом нарушаются функции рецептора, приводя к его блокировке. Расшифровка данного механизма стимулирует разработку новых лекарств от шизофрении, более безопасных и более эффективных.