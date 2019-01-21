Эстонские ученые выявили ген мужского бесплодия

Ученым Тартуского университета удалось установить мутацию конкретного гена в мужском организме, которая становится причиной бесплодия, и впервые пополнить глобальную базу данных OMIM, где с 1960-х годов собирается информация о всех генных мутациях, вызывающих различные заболевания.
Речь идет о специфической мутации гена под названием FANCM, сообщает Postimees.
Работу человеческого организма регулирует множество генов, функции многих из которых не определены, поэтому связать конкретное расстройство здоровья с тем или иным геном очень сложно. К открытию привело изучение генов двух страдающих бесплодием братьев. Сравнение полученных результатов с данными из Португалии, Финляндии и Китая о людях, имеющих тот же недуг, позволило сузить поиск до мутации одного конкретного гена.
Это первый в истории случай, когда эстонские ученые пополнили всемирную базу данных о генетических расстройствах OMIM. Бесплодием в мире страдает каждый 14-й мужчина, в большинстве случаев причины этого наследственные.