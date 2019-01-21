Эстонские ученые выявили ген мужского бесплодия

Работу человеческого организма регулирует множество генов, функции многих из которых не определены, поэтому связать конкретное расстройство здоровья с тем или иным геном очень сложно. К открытию привело изучение генов двух страдающих бесплодием братьев. Сравнение полученных результатов с данными из Португалии, Финляндии и Китая о людях, имеющих тот же недуг, позволило сузить поиск до мутации одного конкретного гена.