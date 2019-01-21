Пн, 21.01.2019
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Анализ: глобальное изменение климата приведет к настоящей катастрофе

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Глобальное потепление может привести к катастрофе.

ФОТО: Tomasz Mikielewicz / PantherMedia / Tomasz Mikielewicz

В ближайшие десятилетия каждый год  более четверти миллиона человек начнут умирать в результате изменения климата, говорят эксперты. Как передает Live Science, в 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала прогноз: изменения климата будут давать примерно 250000 дополнительных смертей в год в 2030-2050-х годах. Изменения климата приведут к недоеданию, тепловому стрессу и эпидемии малярии, пишет MedDaily.

А согласно новому исследованию, ВОЗ не учла ряд факторов и смертность будет значительно выше. В частности, специалисты ВОЗ не говорят о переселении, вызванном изменениями климата, о снижении продуктивности труда фермеров вследствие жары. Стоит помнить и о перебоях в работе системы здравоохранения, спровоцированных погодными условиями. 

Сокращение производства продуктов питания само по себе даст прирост в 529000 взрослых смертей к 2050 году. Плюс изменение климата оставит более 100 миллионов человек за чертой бедности к 2030 году, прогнозирует Всемирный банк. А это, соответственно, лишит их возможности получать адекватную медицинскую помощь.

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