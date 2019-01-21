Анализ: глобальное изменение климата приведет к настоящей катастрофе

В ближайшие десятилетия каждый год более четверти миллиона человек начнут умирать в результате изменения климата, говорят эксперты. Как передает Live Science, в 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала прогноз: изменения климата будут давать примерно 250000 дополнительных смертей в год в 2030-2050-х годах. Изменения климата приведут к недоеданию, тепловому стрессу и эпидемии малярии, пишет MedDaily.
А согласно новому исследованию, ВОЗ не учла ряд факторов и смертность будет значительно выше. В частности, специалисты ВОЗ не говорят о переселении, вызванном изменениями климата, о снижении продуктивности труда фермеров вследствие жары. Стоит помнить и о перебоях в работе системы здравоохранения, спровоцированных погодными условиями.
Сокращение производства продуктов питания само по себе даст прирост в 529000 взрослых смертей к 2050 году. Плюс изменение климата оставит более 100 миллионов человек за чертой бедности к 2030 году, прогнозирует Всемирный банк. А это, соответственно, лишит их возможности получать адекватную медицинскую помощь.