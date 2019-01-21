Анализ: глобальное изменение климата приведет к настоящей катастрофе

В ближайшие десятилетия каждый год более четверти миллиона человек начнут умирать в результате изменения климата, говорят эксперты. Как передает Live Science, в 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала прогноз: изменения климата будут давать примерно 250000 дополнительных смертей в год в 2030-2050-х годах. Изменения климата приведут к недоеданию, тепловому стрессу и эпидемии малярии, пишет MedDaily.