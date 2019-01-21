Предупреждение! В Эстонии распространяется свиной грипп

Его отличают несколько более мягкие симптомы, по сравнению с обычным гриппом, однако это делает его особенно коварным. Необходимо сохранять бдительность, чтобы уберечься от осложнений, напоминает Postimees Tervis.

Главный специалист Центра по борьбе с гриппом из Департамента здоровья Ольга Садикова отмечает, что в этом сезоне заболеваемость вызвана тремя подтипами гриппа: два из них принадлежат к группе А, и один – к В. Сейчас распространяется вирус А-группы (H1N1)pdm09, который в народе называют свиным гриппом (циркулирует с 2009 года), подтип вируса группы А H3N2 (циркулирует с 1968 года) и вирусы группы В. «В этом сезоне с большой долей вероятности доминирует подтип вируса группы А (H1N1)pdm09», - отметила Садикова.

Если обычно главные симптомы гриппа – быстро растущая высокая температура, головная боль, сухой кашель и/или насморк, усталость и слабость, а также боль в мышцах, то особенностью свиного гриппа в некоторых случаях является достаточно слабо выраженная клиническая картина. Например, температура может и не подниматься выше 38 градусов, проявляются единичные симптомы, связанные с поражением дыхательных путей, – например, кашель или боль в горле.

Поэтому, заболев, люди не всегда торопятся показаться врачу и продолжают ходить на работу. «Из-за этого случается, что пациенты попадают к врачу уже в тяжелом состоянии, нуждаются в госпитализации или даже в интенсивном лечении», - предупреждает Садикова о возможных осложнениях. Грипп может приводить к тяжелым последствиям: к воспалению легких или к обострению хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Садикова отметила, что для человека, в сущности, нет большой разницы, каким гриппом он болеет. Любой подтип вируса гриппа всегда опасен для пожилых (в возрасте от 65 лет и старше), для людей с анемией, с хроническими заболеваниями, связанными с нарушением обмена веществ в легких, сердце или почках (прежде всего, уязвимы диабетики), для людей с иммунной недостаточностью, в том числе для людей, принимающих препараты для подавления иммунитета, и ВИЧ-позитивных. Кроме того, риску подвержены дети до пяти лет.