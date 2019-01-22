18-летней эстонке с одной грудью требуется несколько операций: «Я чувствую себя неполноценной женщиной»

Мари научилась ценить себя такой, какой она родилась. «Верьте или нет, но я себе нравлюсь. Я не особо скрывала свои недостатки, я открыто и без ложного стыда с самого начала всегда говорила о своей особенности, чтобы позже нечему было удивляться. Те, кто из-за этого меня отвергал, - не мои люди, да и не должны люди всем нравиться. Я наслаждаюсь обществом тех, кто принимает меня с недостатками, и на самом деле у многих внутри больше изъянов, чем у меня снаружи».

Но Мари все же хочет одеваться в то, что ей идет, а не в ту одежду, которая призвана скрывать ее особенность. «Даже на соревнованиях, когда у нас у всех одинаковая форма - футболки с широким и открытым вырезом, - я опять должна как-то изощряться, чтобы моя отсутствующая часть не бросалась в глаза. Каждый наклон может открыть то, что привлечет чье-то внимание, испугает или заставит глазеть», - говорит она.

Белье Мари покупает в пунктах продажи медицинских вспомогательных средств. Если покопаться, там можно найти одну, в лучшем случае - пару вещей. «Протез достаточно тяжелый и отстает от тела», - говорит она.

По ее словам, это все же небольшие проблемы. «Я больше боюсь, что исполнится предсказание врачей, и что моя правая сторона тела и рука опустятся. Тогда головные боли станут еще сильнее, наверное, и боли в спине и еще что-нибудь, что я пока представить не могу», - говорит она.

Когда Мари была ребенком, семья сама оплачивала всевозможные процедуры: они просто не знали, что можно ходатайствовать об инвалидности. Когда мать об этом наконец узнала, у дочери определили инвалидность средней тяжести, позже - тяжелой.

«Помимо отсутствующей груди и мышц, у нее были аллергия и астма, в какой-то момент диагностировали сколиоз, давало о себе знать и сердце», - говорит мать. Для укрепления здоровья Мари были использованы все возможности для реабилитации. Очень многое приходилось делать за свои деньги. Особенно сильно Мари нуждалась в массаже, который Больничная касса больше не финансировала.

Когда Мари исполнилось 16 лет, инвалидность ей не продлили. «Сотрудница в Кассе по безработице сказала, что если руками работать не получается или тяжело, то при остром уме Мари можно выбирать рабочие места, где нужен умственный труд», - вспоминает Ану.