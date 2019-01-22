Неожиданное открытие: чем грязнее воздух, тем несчастнее люди

Согласно данным Массачусетского технологического института, качество воздуха может влиять на решения, принимаемые человеком. Когда человек находится не в благополучном расположении духа, он склонен принимать необдуманные, иррациональные решения.

В дни с высоким уровнем загрязнения люди чаще вели себя импульсивно и шли на риск из-за подавленного и тревожного состояния. Это было установлено при сопоставлении информации об уровне загрязнения в ряде китайских городов и эмоциональной окрашенности сообщений в социальной сети Sina Weibo, имеющих геолокационную метку.