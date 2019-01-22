В случае массового отравления или эпидемии жители Эстонии могут остаться без помощи

Причиной масштабного отравления может стать распространение незаконных или непроверенных товаров, например, нелегальных алкогольных или табачных изделий, наркотических средств, а также пищевых добавок, которые могут содержать токсичные вещества, передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

Причиной эпидемии, как предупреждают медики, может стать вирусное заболевание, привезенное из-за рубежа. Например, в прошлом году житель Эстонии во время путешествия заразился корью, затем это заболевание было диагностировано у 10 непривитых пациентов.