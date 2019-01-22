Маардуский центр для наркозависимых под угрозой закрытия

Уже в следующий четверг, 31 января, здание бывшей пожарной части в промзоне Маарду должно быть освобождено от клиентов реабилитационного центра для наркозависимых "Живой Израиль", передает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
Некоммерческая организация обратилась за помощью к городским властям Таллинна и Маарду, но там таких жилых площадей попросту не оказалось.
"Эта проблема по-человечески понятная, но в то же время у самоуправления таких возможностей нет. При всём желании нам некуда их разместить", - говорит мэр Маарду Владимир Архипов.
"К сожалению, должен сказать, что надежды на благополучный исход маловероятны, потому что подходящих свободных площадей, которые подошли бы для таких услуг, сейчас в Таллинне нет", - отмечает вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер.