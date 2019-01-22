Маардуский центр для наркозависимых под угрозой закрытия

Некоммерческая организация обратилась за помощью к городским властям Таллинна и Маарду, но там таких жилых площадей попросту не оказалось.

"Эта проблема по-человечески понятная, но в то же время у самоуправления таких возможностей нет. При всём желании нам некуда их разместить", - говорит мэр Маарду Владимир Архипов.