Лекарства от насморка вызывают инфаркты и инсульты

В мире более 1,5 миллиардов человек страдает гипертонией, и многие из них подвергают свое здоровье смертельному риску, когда покупают в аптеках безрецептурные препараты от простуды и гриппа.

Особенно тщательно люди с неконтролируемым, то есть устойчиво повышенным, артериальным давлением или болезнями сердца должны избегать приема противозастойных препаратов от насморка, как показало исследование.

В целом для всего населения, включая и людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, подобного рода препараты представляют определенную опасность, пишет МедикФорум.

Дело в том, что в этих лекарствах используются некоторые активные ингредиенты, которые увеличивают артериальное давление. Противозастойные препараты уменьшают приток жидкости в синусы, высушивая их и сокращая интенсивность насморка. Но они также сужают и кровеносные сосуды. В этих препаратах используются такие ингредиенты, как псевдоэфедрин или фенилэфрин, которые могут быть очень опасны для сердечно-сосудистой системы.