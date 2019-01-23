Лекарства от насморка вызывают инфаркты и инсульты
Безрецептурные лекарства от простуды могут спровоцировать инфаркты и инсульты. К такому пугающему выводу пришли ученые из UPMC Pinnacle в Пенсильвании.
В мире более 1,5 миллиардов человек страдает гипертонией, и многие из них подвергают свое здоровье смертельному риску, когда покупают в аптеках безрецептурные препараты от простуды и гриппа.
Особенно тщательно люди с неконтролируемым, то есть устойчиво повышенным, артериальным давлением или болезнями сердца должны избегать приема противозастойных препаратов от насморка, как показало исследование.
В целом для всего населения, включая и людей с низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, подобного рода препараты представляют определенную опасность, пишет МедикФорум.
Дело в том, что в этих лекарствах используются некоторые активные ингредиенты, которые увеличивают артериальное давление. Противозастойные препараты уменьшают приток жидкости в синусы, высушивая их и сокращая интенсивность насморка. Но они также сужают и кровеносные сосуды. В этих препаратах используются такие ингредиенты, как псевдоэфедрин или фенилэфрин, которые могут быть очень опасны для сердечно-сосудистой системы.
"Если вы страдаете от гипертонии или болезней сердца, то последнее, что вам на этом свете нужно, так это сужать кровеносные сосуды. Это многократно увеличивает опасность обострений, - отмечают ученые. - Ну а обострения при гипертонии чреваты инфарктом или инсультом. Мы подчеркиваем, что в группе риска находятся и люди, не страдающие от гипертонии или болезней сердца, им тоже нужно принимать сосудосужающие препараты с очень большой осторожностью".