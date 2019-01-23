Ср, 23.01.2019
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В Эстонии семейным врачам разрешили делать рентгеновские снимки

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Квалифицированные рекомендации пациентам могут дать прежде всего именно семейные врачи. На фото современная аппаратура для рентгена в одном из пярнуских центров семейных врачей.

ФОТО: Урмас Луйк/Рärnu Рostimees

Рийгикогу одобрил в среду поправки в законодательство, которые дают семейным врачам право заниматься диагностикой, относящейся к компетенции врачей-специалистов, и пользоваться рентгеновским оборудованием.

Принятые 23 января поправки в Закон об организации медицинских услуг позволяют семейным врачам соответствующей квалификации оказывать в рамках своей лицензии две радиологические услуги: делать рентгеновские снимки и проводить исследования с сонографом, передает Rus.ERR. Для использования рентгена должны быть выполнены требования, установленные в Законе о радиации.

Новые правила не обязывают семейных врачей оказывать услуги по диагностике, но дают им такую возможность при наличии соответствующей подготовки и оборудования.

За принятие поправок проголосовали 70 депутатов парламента при двух голосах против.

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