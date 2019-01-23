В Эстонии семейным врачам разрешили делать рентгеновские снимки

Принятые 23 января поправки в Закон об организации медицинских услуг позволяют семейным врачам соответствующей квалификации оказывать в рамках своей лицензии две радиологические услуги: делать рентгеновские снимки и проводить исследования с сонографом, передает Rus.ERR. Для использования рентгена должны быть выполнены требования, установленные в Законе о радиации.