В Эстонии семейным врачам разрешили делать рентгеновские снимки

Рийгикогу одобрил в среду поправки в законодательство, которые дают семейным врачам право заниматься диагностикой, относящейся к компетенции врачей-специалистов, и пользоваться рентгеновским оборудованием.
Принятые 23 января поправки в Закон об организации медицинских услуг позволяют семейным врачам соответствующей квалификации оказывать в рамках своей лицензии две радиологические услуги: делать рентгеновские снимки и проводить исследования с сонографом, передает Rus.ERR. Для использования рентгена должны быть выполнены требования, установленные в Законе о радиации.
Новые правила не обязывают семейных врачей оказывать услуги по диагностике, но дают им такую возможность при наличии соответствующей подготовки и оборудования.
За принятие поправок проголосовали 70 депутатов парламента при двух голосах против.