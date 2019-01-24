Женщина без матки выносила и родила ребенка

Младенец появился на свет в больнице в городе Сиань, провинция Шэньси. Врачи настояли на том, чтобы его матери, 26-летней Ян Хуа, сделали кесарево сечение после 33 недель и шести дней беременности (нормальный срок — 38 недель). Новорожденный мальчик здоров, его вес составляет два килограмма.

Ян Хуа была первой жительницей Китая, пережившей пересадку матки. В 2015 году у нее диагностировали синдром Майера-Рокитанского-Кустера-Хаузера — врожденный порок развития, из-за которого у нее отсутствовали матка и влагалище. В ноябре того же года женщине трансплантировали матку ее 43-летней матери.

Перед операцией яйцеклетки Ян Хуа извлекли и сохранили, чтобы затем использовать их для экстракорпорального оплодотворения. Первые четыре попытки оплодотворения оказались неудачными, беременность началась лишь в июне 2018 года, спустя почти три года после пересадки матки.

Первый ребенок у матери, пережившей подобную операцию, появился на свет в Швеции в 2014 году. С тех пор в мире родились 14 детей, выношенных в пересаженных матках.