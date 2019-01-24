За неделю число заболевших гриппом утроилось

В период с 14 по 20 января к врачам в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратилось 4390 жителей Эстонии, из них 39,9% были дети. Общее число обратившихся к врачу за неделю выросло на 20%, а заболевших гриппом – на 31%, передает Rus.ERR со ссылкой на Департамент здоровья.
Интенсивность заболеваемости пока оценивают как низкую, а распространение гриппа – широкое.
Основными возбудителями заболеваний сейчас являются вирусы гриппа, их доля среди других вирусов к настоящему моменту выросла до 80%.
Больше всего заболевших на прошлой неделе было в Ляэне-Вирумаа, Ида-Вирумаа, Валгамаа, Пярнумаа и Таллинне.