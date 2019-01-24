За неделю число заболевших гриппом утроилось

В период с 14 по 20 января к врачам в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратилось 4390 жителей Эстонии, из них 39,9% были дети. Общее число обратившихся к врачу за неделю выросло на 20%, а заболевших гриппом – на 31%, передает Rus.ERR со ссылкой на Департамент здоровья.