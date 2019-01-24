Ребенок полежал в подгузнике и попал в больницу с ожогом третьей степени

32-летняя Джемма Фри из английского города Барнсли вспоминает, как в одну из январских ночей 2018 года надела девочке свежий подгузник и уложила ее спать. Спустя восемь часов она начала собирать ребенка в детский сад, однако в местах прилегания подгузника обнаружила покраснения. Состояние кожи ухудшалось с каждой минутой.

Мать отвезла ребенка в больницу. По ее словам, девочке пришлось пролежать в палате под присмотром врачей четыре дня абсолютно голой, поскольку любое прикосновение к коже причиняло резкую боль. В результате на теле Софии, которой на данный момент исполнилось четыре года, остались слабозаметные шрамы от ожогов.

Фри решилась рассказать свою историю только после того, как 21 января 2019 года издание The Mirror осветило случай, как у двухгодовалого малыша из Австралии посреди ночи взорвалась пеленка и оставила на груди ребенка опасные вещества.