Ученые рассказали, что спасает от гипертонии и стресса

Потом некоторых из них попросили представить своих возлюбленных. И это тормозило подъем давления. По словам ученых, используя этот трюк, можно улучшить свое состояние на экзамене или перед операцией. Причем, наиболее выраженный позитивный эффект наблюдался у людей, которые были полностью удовлетворены своими отношениями.