Ученые: любителям жареной курицы и рыбы грозит опасность

Врачи сделали неутешительные прогнозы для любителей жареной курицы. Всего одной порции в день достаточно, чтобы повысить риск смерти на 13%, пишет MedDaily со ссылкой на "Российскую газету". При этом частое потребление жареной рыбы или морепродуктов повышает риск на 7%. Это было установлено в ходе 18-летнего наблюдения более чем за 100000 женщин 50-79 лет.