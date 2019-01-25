Ученые: любителям жареной курицы и рыбы грозит опасность

Врачи сделали неутешительные прогнозы для любителей жареной курицы. Всего одной порции в день достаточно, чтобы повысить риск смерти на 13%, пишет MedDaily со ссылкой на "Российскую газету". При этом частое потребление жареной рыбы или морепродуктов повышает риск на 7%. Это было установлено в ходе 18-летнего наблюдения более чем за 100000 женщин 50-79 лет.
Ученые Университета Айовы оценивали влияние на здоровье 122 популярных продуктов питания, уровень образования, доход и прочие факторы. Выяснилось, что повысить риск смерти могут даже, казалось бы, полезные морепродукты и рыба.
По словам ученых, особенности питания приводят к повышенному риску преждевременной смерти по ряду причин. Самые распространенные - развитие сердечно-сосудистых недугов и диабета. Как отмечают эксперты, важно есть дома. Следует отказаться от походов в рестораны и кафе, ведь там нередко для жарки используют одно и то же масло, делая блюдо особенно вредным.