Гены определяют, рискуете ли вы умереть от наркоза

Анестетические препараты, используемые для наркоза, зачастую отличаются опасными побочными эффектами и способны серьезно повредить здоровью человека вплоть до возникновения состояний, чреватых смертью, пишет «Медикфорум». Как понять, насколько опасным может быть наркоз для человека заблаговременно? Ученые считают, что ответить на этот вопрос помогает генетический анализ – риск смерти от наркоза они связывают с генетическими мутациями.
Стало известно о том, что специалистами медико-генетического центра Genotek впервые в России была выявлена редкая мутация в гене RYR1 у ребенка, которому предстояла операция с использованием наркоза. Данная мутация, по словам ученых, связана с высокой вероятностью смерти. «С помощью ДНК-тестов можно оценить эффективность и побочные эффекты лекарственных препаратов», - сказал в связи с этим генеральный директор Genotek генетик Валерий Ильинский.
По статистике, примерно у каждого десятитысячного пациента анестезиологов развивается злокачественная гипертермия. При данном нарушении вещества из препаратов для наркоза меняют работу мышц и распределения кислорода в тканях тела, провоцируя процесс, который ведет к массовой гибели мускулов и отказу органов. Если человеку не окажут своевременную помощь, возникшее состояние заканчивается смертью.
Причиной развития отклонения, серьезно повышающего риск смерти во время процедур с наркозом, ученые считают мутации в генах, отвечающих за работу различных ионных насосов в мышечных клетках. По их словам, на сегодня известны шесть генетических мутаций, которые связаны с возникновением злокачественной гипертермии, и в большинстве развитых стран перед использованием анестезии проводят соответствующие генетические тесты. Тестирование, которое помогло выявить мутацию в гене RYR1 у ребенка, стало первой процедурой такого рода в РФ.