Пт, 25.01.2019
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  • Министерство социальных дел: вопрос о легализации эвтаназии в Эстонии нуждается в серьезной и обстоятельной дискуссии, поскольку это очень серьезная тема

Министерство социальных дел: вопрос о легализации эвтаназии в Эстонии нуждается в серьезной и обстоятельной дискуссии, поскольку это очень серьезная тема

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Эвтаназия. Иллюстративное фото.

ФОТО: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Страдающая неизлечимой болезнью 47-летняя эстонка получила в швейцарской клинике разрешение на самоубийство при врачебном содействии.

Тему дня портала Stolitsa.ee прокомментировала советник отдела развития системы здоровья Министерства социальных дел Ингрид Отс-Вайк:

"У нас нет статистики по поводу того, сколько людей нуждается в данной услуге. Вопрос о легализации эвтаназии в Эстонии нуждается в серьезной и обстоятельной дискуссии, поскольку мы говорим об очень серьезной теме, как с моральной точки зрения, так и с этической. На данный момент мы считаем, что не должны участвовать в данной дискуссии".

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