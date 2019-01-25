Министерство социальных дел: вопрос о легализации эвтаназии в Эстонии нуждается в серьезной и обстоятельной дискуссии, поскольку это очень серьезная тема

"У нас нет статистики по поводу того, сколько людей нуждается в данной услуге. Вопрос о легализации эвтаназии в Эстонии нуждается в серьезной и обстоятельной дискуссии, поскольку мы говорим об очень серьезной теме, как с моральной точки зрения, так и с этической. На данный момент мы считаем, что не должны участвовать в данной дискуссии".