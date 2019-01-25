Ничто не выявит болезни лучше, чем собачий нос

Обоняние собак настолько сильно, что с его помощью можно диагностировать заболевания на ранней стадии развития. По словам специалистов, собачий нос способен выявить чайную ложку сахара в пяти миллионах литров воды (два олимпийских бассейна), передает MedDaily со ссылкой на The Daily Mail. Точность в поиске определенных соединений доходит до 96%. Собаки точнее электронных сенсоров, диагностирующих заболевания по ароматическим молекулам.