Женщина отправилась в отпуск и вернулась с личинками в голове

Женщина вернулась из отпуска в Уганде, после чего попала в больницу с опухолью на лбу. Врачи посчитали это укусом зараженного насекомого и выписали пациентку, порекомендовав принять антибиотики. Через три дня она вновь обратилась к докторам из-за стреляющих болей в голове. Помимо этого, опухоль стала больше.

Более тщательное исследование показало, что под кожей британки поселились две личинки. Одну из них удалили после применения вазелина, но ультразвуковое сканирование, проведенное позднее, показало, что в районе роста волос находится еще одно живое существо.