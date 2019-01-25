Женщина отправилась в отпуск и вернулась с личинками в голове

Жительница Великобритании обратилась в больницу с жалобами на боль во лбу и выяснила, что под ее кожей поселилась пара личинок, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Женщина вернулась из отпуска в Уганде, после чего попала в больницу с опухолью на лбу. Врачи посчитали это укусом зараженного насекомого и выписали пациентку, порекомендовав принять антибиотики. Через три дня она вновь обратилась к докторам из-за стреляющих болей в голове. Помимо этого, опухоль стала больше.
Более тщательное исследование показало, что под кожей британки поселились две личинки. Одну из них удалили после применения вазелина, но ультразвуковое сканирование, проведенное позднее, показало, что в районе роста волос находится еще одно живое существо.
Выяснилось, что, будучи в Уганде, она прислонила к голове полотенце, на котором оказались яйца мухи. Вероятно, они попали под кожу пациентки через царапину или рану.