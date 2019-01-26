Девушка накрасила губы помадой популярного бренда и начала задыхаться

19-летняя Эми Браун из Мидлсбро с раннего детства страдала аллергией на орехи и перед тем, как воспользоваться средством, тщательно изучила его состав. Не заметив среди ингредиентов опасных для своего здоровья веществ, девушка нанесла блеск на губы. Через несколько секунд она почувствовала покалывание в губах, затем ее руки покрылись сыпью, а дыхание затруднилось.

«Когда начался приступ аллергии, я почувствовала в горле волдыри, и они ужасно чесались», — описала симптомы Браун. Студентка сразу же стерла блеск с губ, приняла антигистаминное средство и воспользовалась ингалятором.

Вскоре выяснилось, что в составе блеска указано наличие миндального масла — под названием Prunus Amygdalus Dulcis (миндаль обыкновенный), которое и не распознала Браун.

Пострадавшая связалась с представителями Nivea, чтобы рассказать о случившемся, и попросила перепечатать состав средства более доступным для покупателей языком. Однако ей ответили, что компания никак не нарушала европейского закона, поскольку указала полное содержание продукта на упаковке.