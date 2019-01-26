Вопрос читателя: что случится, если выйти на мороз с мокрой головой?

Отвечает провизор Apotheka Яаника Тяхнас:

«Одна из самых логичных причин носить шапку – тот факт, что в ней теплее, чем без нее. Поскольку человеческий мозг примерно на 80% состоит из воды, очевидно, что нахождение на улице зимой без шапки и с мокрыми волосами не слишком хорошо на него влияет. Голову снабжают кровью большие сосуды, которые сужаются от холода. В результате уменьшается кровоснабжение, что может вызвать головную боль. В голове много нервных окончаний, которым не стоит замерзать, иначе есть большая опасность получить хроническую головную боль или воспаление нервов. Если голова или затылок простынут, могут возникнуть мышечные боли в области затылка и шеи, а также в плечах. Шапка защищает и от воспаления ушей, которые тоже очень чувствительны к холоду.

Самое главное, что при переохлаждении организм становится восприимчив к разным вирусам, поскольку ослабевает иммунитет. Например, если мерзнут ноги и руки, это сужает сосуды и ухудшает кровоснабжение верхних дыхательных путей. В носу замедляется движение волосков, что позволяет бактериям и вирусам проще проникать в организм, размножаться и вызывать воспаления, насморк, кашель и боль в горле.

Ослабевание иммунной системы в результате переохлаждения еще объясняют тем, что в суженных сосудах замедляется кровоток и снижается скорость движения белых кровяных телец. Их роль как раз и состоит в том, чтобы защищать организм от вирусов и других возбудителей болезней.

Очевидно, вероятность заболеть менингитом, выйдя на несколько минут на мороз с мокрой головой, довольно мала, поскольку для этого в организме уже должен быть возбудитель. А вот получить обычное ОРЗ или воспаление нервов – вполне реально.

Минусовые температуры отрицательно воздействуют на волосы и кожу головы. Капилляры в коже от холода сужаются, влага в волосах замерзает, и волосы получают от организма меньше питательных веществ. Это ухудшает состояние и цвет волос, замедляет их рост. Кроме того, плохо влияет на волосы и резкий перепад температур.