Гранат не так полезен, как вы думали

Специалисты рассказали о побочных эффектах, связанных с употреблением граната.

Гранат взаимодействует с лекарствами. Исследование ученых из Гарвардской медицинской школы свидетельствует: гранат способен ингибировать (отключать) действие фермента, важного для метаболизма лекарств. Кроме того, вещества гранатов способны вступать в соединения с компонентами лекарств, что чревато непредсказуемыми последствиями. В частности, гранат взаимодействует с такими лекарствами, как амитриптилин (амизол, элавил), дезипрамин (норпрамин), флуоксетин (прозак), ондансетрон (зофран), трамадол (ультрам), розувастатин (крестор). Также известна способность граната вступать в контакт с компонентами лекарств от высокого артериального давления. Людям, которые принимают медикаменты, ученые настоятельно советуют консультироваться с врачом, прежде чем употреблять гранаты и сок из них.

Гранат понижает давление. На первый взгляд свойство гранатов понижать уровень артериального давления – это плюс. Однако медики предупреждают: понижение может оказаться слишком значительным, и тогда это навредит здоровью. Людям с низким давлением или принимающим лекарства для снижения давления употреблять гранаты следует очень осторожно. Также не стоит есть гранаты тем, кому предстоит хирургическая операция.