Профессор Данилан: В кофе есть канцерогены, но любители чая умирают от рака не реже

В передаче LTV-1 «4. Studija» Анатолий Данилан ответил зрителям, которые не поняли, что он сказал ранее: «Я честно работаю, я не получил ни одного кофейного зернышка или сантима за это - я не рекламирую кофе. Я за то, чтобы в Латвии были доступны научно обоснованные медицинские взгляды».

С тем, что в кофе содержатся канцерогенные вещества, профессор согласен, но при этом он настаивает на своем мнении о том, что это неплохой продукт.

«Ни один продукт питания полностью не безопасен, в любом имеется какое-либо вредное вещество - в молоке, масле, яйцах, кофе... Что же тогда всех нас ждет? Если доказано, что в кофе обнаружены канцерогены, то я должен заявить, что любители этого напитка вовсе не мрут как мухи от рака. Нет! Вы можете пить кофе четыре раза в день, и при этом риск развития онкологии у вас не будет выше, чем у тех, кто его вовсе не употребляет. От рака одинаково умирают как пьющие кофе, так и предпочитающие ему чай».

Кроме того, Данилан советует пить кофе людям с высоким артериальным давлением: «Гипертоники смело могут это делать. Кофе нормализует давление - хорошее давление!».