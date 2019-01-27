Собака-поводырь не знает, на каком автобусе ехать домой: помогите ей и ее хозяину

Однако, пишет Центр на своей странице в Facebook, даже самая умная собака-поводырь не знает, на каком автобусе ехать домой. Но каждый прохожий может помочь ей и ее слабовидящему хозяину. Нужно всего лишь подойти и спросить, нуждается ли он в помощи и какой номер транспорта ему нужен.