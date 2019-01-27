Вс, 27.01.2019
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Собака-поводырь не знает, на каком автобусе ехать домой: помогите ей и ее хозяину

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Инвалид по зрению и его собака-поводырь.

ФОТО: Тоомас Хуйк

Много лет в Эстонии действует Центр собак-помощников, где тренеры обучают собак-поводырей и собак-помощников в движении.

Собака-поводырь умеет обходить препятствия, находить пешеходный переход, дверь, скамейку, лестницу, поднимать оброненные владельцем вещи и многое другое.

Однако, пишет Центр на своей странице в Facebook, даже самая умная собака-поводырь не знает, на каком автобусе ехать домой. Но каждый прохожий может помочь ей и ее слабовидящему хозяину. Нужно всего лишь подойти и спросить, нуждается ли он в помощи и какой номер транспорта ему нужен.

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