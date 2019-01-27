Ученые: слишком спортивные женщины умирают быстрее

«Излишняя активность мешает достичь долголетия. Женщины, которые физически активны более одного часа в день, реже доживают до 90 лет, чем дамы, ограничивающие свои тренировки 30-60 минутами», - констатировали авторы исследования.

За период проводившихся наблюдений из нескольких тысяч наблюдаемых до 90-летия дожили 34% женщин и 17% мужчин. Тщательно изучив нюансы жизни этих добровольцев, научные специалисты выяснили, что женщинам для продления жизни достаточно поддерживать себя во взрослом возрасте в стабильном весе, иметь уровень физической активности в объеме час в день и не торопиться превышать это время. В свою очередь, мужчинам для достижение долголетия заниматься спортом следует по принципу «чем больше – тем лучше».