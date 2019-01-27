Ученые: слишком спортивные женщины умирают быстрее

Физическая активность, безусловно, важна для здоровья, но излишняя активность укорачивает жизнь – к такому выводу в отношении женщин пришли голландские ученые из Медицинского центра Маастрихтского университета. Их заключение базируется на данных 20-летних наблюдений за почти 8 тысячами мужчин и женщин в возрасте от 60 лет, пишет «Медикфорум».
«Излишняя активность мешает достичь долголетия. Женщины, которые физически активны более одного часа в день, реже доживают до 90 лет, чем дамы, ограничивающие свои тренировки 30-60 минутами», - констатировали авторы исследования.
За период проводившихся наблюдений из нескольких тысяч наблюдаемых до 90-летия дожили 34% женщин и 17% мужчин. Тщательно изучив нюансы жизни этих добровольцев, научные специалисты выяснили, что женщинам для продления жизни достаточно поддерживать себя во взрослом возрасте в стабильном весе, иметь уровень физической активности в объеме час в день и не торопиться превышать это время. В свою очередь, мужчинам для достижение долголетия заниматься спортом следует по принципу «чем больше – тем лучше».
«Мужчины, тренирующиеся более получаса в день, на 34% повышали свои шансы на 90-летний юбилей. Те, кто занимался еще больше - более 90 минут в день - становились еще здоровее, и их шансы дожить до 90 лет увеличивались на 39%. Но у женщин наблюдалась иная картина: излишняя физическая активность изнуряет их организм и ведет к укорочению жизни», - сообщили исследователи.