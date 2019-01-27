Открытие: аспирин и ибупрофен повышают выживаемость онкопациентов

Сотрудники Калифорнийского университета провели ряд исследований, результаты которых показали еще одно полезное свойство популярных обезболивающих препаратов. Так, прием ибупрофена и аспирина существенно повышает шансы больных раком. В опубликованной в издании Daily Star статье говориться о том, что указанные лекарства повышают выживаемость онкопациентов, пишет «Медикфорум».
Статистика экспериментов показала возрастающую эффективность лечения более, чем на 50%, с 25% до 78%. Прием препаратов для обезболивания улучшил выживаемость пациентов с онкоопухолями мозга и шеи. В этом, по мнению ученых, сыграл большую роль PIK3CA, измененный ген, именно на него влияли аспирин и ибупрофен. Ранее на эту тему не существовало подобных научных работ.
Число повышения выживаемости настолько высоко, что не вызывает сомнений, уже в ближайшее время медики приступят к разработке и клиническим испытаниям новой методики.
На протяжении полугода изучались очевидные преимущества и благотворное влияние на здоровье пациентов. Молекулы простагландина Э2, которые содержаться в обезболивающих, уменьшают воспаление и блокируют разрастание опухолей.