Открытие: аспирин и ибупрофен повышают выживаемость онкопациентов

Статистика экспериментов показала возрастающую эффективность лечения более, чем на 50%, с 25% до 78%. Прием препаратов для обезболивания улучшил выживаемость пациентов с онкоопухолями мозга и шеи. В этом, по мнению ученых, сыграл большую роль PIK3CA, измененный ген, именно на него влияли аспирин и ибупрофен. Ранее на эту тему не существовало подобных научных работ.