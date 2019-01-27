Ученые: улун защищает от рака груди

В своих расчетах исследователи из США опирались на полученный массив данных по онкологическим заболеваниям, собранных в провинции Фуцзянь в Китае, в которой чай улун пьют особенно часто, - и в этом же регионе отмечается на 35% более низкая по стране заболеваемость раком груди.

Заинтересовавшись данным феноменом, группа ученых провела ряд исследований в лаборатории: их интересовало, как влияет экстракт разных типов чая на клетки злокачественных опухолей молочной железы. Клетки шести типов рака груди были обработаны экстрактами улуна, черного и зеленого чаев.

В результате научные работники констатировали, что чай улун обладает большим потенциалом защиты от размножения клеток рака груди. По их словам, экстракт улуна негативно действует на ДНК злокачественных клеток, ингибируя их рост.