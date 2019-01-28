Автомобили скорой помощи оказались источником опасной инфекции

И во всех баллонах нашли резистентный стафилококк. На складе, кстати, 96% кислородных цилиндров были заражены. По словам специалистов, проблема в недостаточной проработке протоколов дезинфекции. На практике мало кто задумывается о дезинфекции кислородных баллонов. А они часто передаются из клиники в клинику и между бригадами.