Система работает против тяжелобольных пациентов

Если пациент окончательно не поправился в процессе активного лечения и нуждается в круглосуточном наблюдении, его направляют в клинику сестринского ухода. «Некоторые пациенты таких клиник выздоравливают и уезжают домой, - говорит руководитель центра паллиативной помощи Северо-Эстонской региональной больницы Пилле Силласте, – но достаточно много и тех, кто там умирает. В действительности пациенты нуждаются в услугах сестринского ухода на дому, в которой часть именно сестринской помощи меньше, чем в стационаре. Но и в дома призрения таких людей нельзя отправлять, поскольку по состоянию здоровья они нуждаются в надзоре медиков. Там его нет».

Больничная касса компенсирует 85% от стоимости сестринского ухода, остальные 15% пациент должен оплачивать из собственного кармана. По словам Силласте, это еще одна проблема, поскольку у многих пациентов нет на это денег. Услуга обходится приблизительно в 11 евро в день, а кроме того, пациенту приходится самому оплачивать все лекарства.

Силласте привела пример. В ноябре минувшего года в ЭМО пригласили команду паллиативного лечения для консультации пациента, которого в его доме обнаружил знакомый. Когда 62-летнего пациента нашли, он лежал в отходах своей жизнедеятельности, весил 18-20 килограммов, все его крупные мышцы были в таком напряжении, что колени находились у подбородка. После перенесенного в прошлом году инсульта у него была левосторонняя гемиплегия (паралич) и афазия (расстройство или отсутствие речи). Пациент провел почти два месяца в больнице, после чего его отправили домой: денег на оплату ухода не было, помочь тоже было некому, чтобы возить его из одной больницы в другую.

«Все это довольно страшно: 21 век, город Таллинн, и человек в таком состоянии», - говорит Силласте.

Одна из самых больших проблем заключается в том, что эта услуга нерегулярна. Так, на домашних страницах многих клиник сказано, что длительность оказания услуги зависит от состояния здоровья пациента, но в среднем составляет один месяц. Зачастую этот срок еще короче, но не потому, что больные выздоравливают, а исходя из практических соображений. Силласте пояснила, что Больничная касса заключает договор, исходя не из числа койко-мест, а из числа случаев заболевания и их средней стоимости.

Один случай – это один пациент, который пришел в клинику и ушел из нее. В среднем длительность случая составляет 24 дня, часть длится дольше, часть – меньше. Силласте отметила, что на бумаге все выглядит красиво, потому что пациента можно держать в клинике дольше среднего срока пребывания. Если пациент долго находится в клинике, можно выставить ему счет за 60 дней. Раньше для этого нужно было просить согласия Больничной кассы, сейчас такой необходимости нет, но нужно быть готовым в любой момент объяснить ведомству, почему пациент до сих пор находится на лечении.

«Если пациент долго находится в клинике, число случаев по статистике сильно сокращается, а Больничная касса может желать 1000 случаев в год, - говорит Силласте. – Приходится выписывать пациентов уже хотя бы для того, чтобы поступил новый больной, появился новый случай, новая история болезни – иначе ты не выполнишь договор, и в следующем году финансирование сократится. С одной стороны, все корректно, потому что никто не приказывает выписывать пациентов, но в то же время - особенно маленькие клиники, хотя и большие тоже - вынуждены следить за количеством случаев. Они должны каким-то образом справляться с финансами».

По словам Силласте, в реальности дела обстоят таким образом, что каждые 20 дней близкие тяжелобольного пациента должны искать для него место в новой клинике. «Больной, которому и без того плохо, должен каждые 20 дней переезжать на новое место, привыкать к новой среде, - возмущается специалист. – Они перемещаютя так каждые 20 дней! Это абсурд. Это не та медицина, в центре которой стоит человек».

В то же время, в клиники сестринского лечения стоит длинная очередь. То есть, помимо того, что приходится искать новое медучреждение, в него нужно еще суметь попасть. Направление необходимо иметь еще когда становишься в очередь, но семейный врач не может его дать, если пациент уже лежит в другой клинике.

Кроме того, поскольку услуга сестринского ухода дешевая и приносит убытки, Больничная касса собирается заключать договоры с более низким коэффициентом, то есть, размер компенсации будет еще меньше.