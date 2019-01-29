Длительная боль в горле может быть признаком рака

С больным горлом сталкивался каждый человек в своей жизни и неоднократно. Как правило, этот симптом простудных заболеваний не представляет никакой опасности для жизни, пишет «Медикфорум». Но если боли в горле сохраняются слишком долго и нипочем не желают проходить, то на них стоит обратить внимание, так как они могут быть ранним предупреждающим признаком рака. Особенно, если эти боли сочетаются с трудностями при глотании пищи, внезапно появившейся одышкой или необъяснимым уменьшением веса.